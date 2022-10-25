Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, сегодня мы видим, что шойгу решил звонить разным людям, в частности, разным министрам обороны, уже 3-4 набрал, к нему также присоединился герасимов. По его мнению, этому нет разумного объяснения, хотя за время войны можно было насмотреться на необъяснимое поведение российской верхушки. К тому же, добавляет политтехнолог, складывается впечатление, что, чем больше они будут звонить и говорить об этой «грязной бомбе», тем больше в нее поверят.

«шойгу, как пьяная женщина, звонит всем своим бывшим. Говорят, ведьмы звонят своим будущим, женщины звонят своим бывшим, но они не его бывшие. Он же звонит по какому-то принципу. Их путин напугал и они бросились звонить? И герасимов тоже звонил. Вот в смысле, они просыпаются утром - а не обзвонить всех министров обороны?», - спрашивает Михаил Шейтельман.

Тем не менее, подчеркивает он, все же смысл во всем этом какой-то найти надо, пусть даже самый примитивный, ведь для чего это делается. В частности, эксперт обращает внимание на то, что звонит не сам путин, поскольку на международное арене он уже изгой.

«путин сам позвонить никому не может, потому что никто трубку не берет. Он не может позвонить Макрону, он не может позвонить Шольцу, он не может позвонить Байдену – они не будут с ним разговаривать, это понятно. А ему хочется, чтобы был какой-то контакт. И он сидит рядом с шойгу, шойгу набирает, а путин подслушивает и у него создается впечатление, что он тоже вроде как с большим человеком разговаривает», - объясняет Михаил Шейтельман.

В то же время он констатирует, что смысла во всем этом как такого так и не нашел. По словам политтехнолога, здесь даже конспирология не поможет, потому что это выглядит так, будто бы в каком-то штабе войны просто написали на листочке набор слов и получилось «шойгу должен позвонить министру и сказать «грязная бомба», чему, ясно, никто в мире не поверит.

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