Предприниматель Павел Себастьянович сообщил, что 42 тысячи предприятий сейчас в Украине заблокированы.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Количество инспекторов в нашем государстве превысило количество предприятий-плательщиков НДС. То есть представляете, количество проверяющих больше, чем тех, кого надо проверять. Предприятий у нас осталось 80 тысяч – это плательщики НДС», - сообщил Павел Себастьянович.
По словам предпринимателя, сейчас осталось 122 тысячи зарегистрированных компаний, среди которых 42 тысячи предприятий, которые сегодня заблокированы и не могут вести дальше деятельность, и 80 тысяч – это предприятия, которые подали отчетность и заплатили хотя бы что-то.
«Еще в 2014 году предприятий было 352 тысячи, в 2017 году была введена система блокировки накладных. И так из 350 тысяч к 2019 году осталось уже 279 тысяч», - добавил Павел Себастьянович.
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