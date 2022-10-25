Экономист и предприниматель Алексей Геращенко сообщил, что ситуация с инфляцией сейчас в Украине более-менее нормальная.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Мы можем вспомнить 90-е годы, мы все же это уже проходили. То есть если просто учитывать нужды людей и печатать деньги под эти нужды, мы точно вернемся в 90-е годы. То есть та инфляция, которая там сейчас 25-30% для военного положения, я считаю, что это приемлемо», - сообщил Алексей Геращенко.

По словам экономиста, есть страны, которые не воюют, но у них значительно выше инфляция, поэтому сейчас ситуация в Украине еще более-менее нормальная. Алексей Геращенко также отметил, что Украина вынуждена сейчас печатать больше денег, однако она не должна давать инфляции еще больше разгоняться.

«Инфляция еще имеет такой феномен. Прибавить к инфляции 3, 5, 10% очень легко, а затем опустить обратно очень сложно. Почему? Потому что я уже закладываю свои инфляционные ожидания», – заявил Алексей Геращенко.

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