Об этом он рассказал в своем блоге.
«Мы должны понимать проблему социального наследия, которая досталась нам после распада СССР. Мы имеем самую большую в мире экономику, пораженную посредничеством: такого уровня посредничества нет нигде», - отметил Анатолий Якименко.
Публицист сравнивает посредников с паразитами. По его мнению, посредничество – это следствие социального спада, произошедшего во времена СССР и усилившегося после распада.
«У нас воспитаны миллионы людей, которые, в принципе, не могут и не хотят работать. Они создают и плодят посреднические структуры. И этот интерес, в частности, проявляется в системе здравоохранения», – подчеркнул Анатолий Якименко.
По мнению публициста, посредничество оказывает негативный эффект на общую экономическую систему страны.
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