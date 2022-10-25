Публицист Анатолий Якименко рассказал, что посредники – это паразиты, негативно влияющие на экономическое состояние страны.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Мы должны понимать проблему социального наследия, которая досталась нам после распада СССР. Мы имеем самую большую в мире экономику, пораженную посредничеством: такого уровня посредничества нет нигде», - отметил Анатолий Якименко.

Публицист сравнивает посредников с паразитами. По его мнению, посредничество – это следствие социального спада, произошедшего во времена СССР и усилившегося после распада.

«У нас воспитаны миллионы людей, которые, в принципе, не могут и не хотят работать. Они создают и плодят посреднические структуры. И этот интерес, в частности, проявляется в системе здравоохранения», – подчеркнул Анатолий Якименко.

По мнению публициста, посредничество оказывает негативный эффект на общую экономическую систему страны.

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