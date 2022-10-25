Об этом он рассказал в своём блоге.

«Это больше решение будет политического руководства, нежели военного. Всё может быть. Если они уходят с Херсона, то тогда они лишаются плацдарма для будующего наступления на Николаев и Одессу», - отметил Вадим Карасёв.

По словам эксперта, если российские войска уйдут с Херсона, то это точно исключит возможность попытки дальнейшего наступления на Одессу или Николаев.

«Мы очень хорошо там продвигаемся, ведь на херсонском направлении очень хороший перевес у нас: по оснащению, технике и живой силе, ну и само собой по мотивации», - подчеркнул Вадим Карасёв.

По мнению политолога, россия будет до конца пытаться сохранить свои позиции в оккупированной части Херсонской области, но в целом, Украина имеет хорошие перспективы деоккупировать Херсон.

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