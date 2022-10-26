Об этом он рассказал на своем канале.
«Пока русские удерживают Херсон ниже по течению, они не смогут взорвать дамбу, уничтожить гидроэлектростанцию, мост и затопить города, которые сами занимают», - сообщил Святослав Вышинский.
По словам политолога, в то же время подрыв дамбы даже в таких условиях - не очень фантастический сценарий, ведь подобное россияне уже делали, например, когда сжигали Москву в 1812 году или подрывали Киев в 1941 году. Как напомнил Святослав Вышинский, в первые месяцы Второй мировой войны советские войска взорвали дамбу в Запорожье, чтобы замедлить наступление немцев.
«Самое страшное при этом, что оккупационные войска при этом вполне могут использовать гражданское население для прикрытия отступления, по путински за спинами женщин и детей, за мирными колоннами эвакуировать вооруженные подразделения», - заявил Святослав Вышинский.
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