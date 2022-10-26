Политолог и журналист Святослав Вышинский сообщил, что путин может использовать мирных граждан для прикрытия отступления.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Пока русские удерживают Херсон ниже по течению, они не смогут взорвать дамбу, уничтожить гидроэлектростанцию, мост и затопить города, которые сами занимают», - сообщил Святослав Вышинский.

По словам политолога, в то же время подрыв дамбы даже в таких условиях - не очень фантастический сценарий, ведь подобное россияне уже делали, например, когда сжигали Москву в 1812 году или подрывали Киев в 1941 году. Как напомнил Святослав Вышинский, в первые месяцы Второй мировой войны советские войска взорвали дамбу в Запорожье, чтобы замедлить наступление немцев.

«Самое страшное при этом, что оккупационные войска при этом вполне могут использовать гражданское население для прикрытия отступления, по путински за спинами женщин и детей, за мирными колоннами эвакуировать вооруженные подразделения», - заявил Святослав Вышинский.

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