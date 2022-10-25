Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
«Когда-то существовала легенда, когда я маленьким был, мне рассказывали о Черновцах. И была одна такая басня, что в древности люди, жившие в этих местах в Украине, не разговаривали так, как мы сегодня, а они пели», - сообщил Александр Новохатский.
По словам публициста, именно поэтому украинский язык певучий, потому что его корни находятся в том состоянии, когда люди пели и именно песнями описывали все, что есть вокруг, взаимодействовали со вселенной. Как отметил Александр Новохатский, когда-то считалось, что на каждое событие есть свой музыкальный код реагирования человека, благодаря определенной песне можно взаимодействовать с окружающим миром.
«Я считаю, что эти басни не на пустом месте возникли. Почему бы не допустить, что механические колебания, которые мы издаем голосовым аппаратом, дают возможность взаимодействовать с электромагнитными полями. Поэтому вот такая мифологема», – заявил Александр Новохатский.
Как писала ранее Politeka, Юлия Глушко сообщила, какая в Украине песенная культура: «Мы смогли родить самых известных певцов».
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Также Politeka сообщала, что публицист Александр Новохатский сообщил, какая самая главная задача сейчас стоит перед украинцами.