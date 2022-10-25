Экономист Павел Вернивский сообщил, что Украина может закупать как свое собственное, так и иностранное оружие.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Львиная часть расходов, больше половины точно, процентов 60, уходят на выплаты зарплат военным. Даже если посмотреть в будущем, там проект бюджета на 2023 год, где уже прописано все, практически половина расходов – это зарплаты военным», - сообщил Павел Вернивский.

По словам экономиста, примерно 250-300 миллиардов долларов, заложенных в новый оборонный бюджет Украины, будет направлено на закупку вооружения для украинской армии. Павел Вернивский отметил, что эти деньги могут пойти на закупку как собственного вооружения, так и иностранного.

«И очень часто мы покупаем именно иностранное оружие. Опять же мы говорим, что нам партнеры помогают, но мы не знаем, например, всех этих нюансов, покупаем ли мы это оружие», - добавил Павел Вернивский.

Как писала ранее Politeka, нардеп Александр Качура сообщил, что может ускорить контрнаступление ВСУ: «Никакого промедления не будет».

Также Politeka сообщала, что в два раза будет больше помощи, чем от Бориса Джонсона: что пообещал Украине новый премьер-министр Великобритании.