Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.
«Львиная часть расходов, больше половины точно, процентов 60, уходят на выплаты зарплат военным. Даже если посмотреть в будущем, там проект бюджета на 2023 год, где уже прописано все, практически половина расходов – это зарплаты военным», - сообщил Павел Вернивский.
По словам экономиста, примерно 250-300 миллиардов долларов, заложенных в новый оборонный бюджет Украины, будет направлено на закупку вооружения для украинской армии. Павел Вернивский отметил, что эти деньги могут пойти на закупку как собственного вооружения, так и иностранного.
«И очень часто мы покупаем именно иностранное оружие. Опять же мы говорим, что нам партнеры помогают, но мы не знаем, например, всех этих нюансов, покупаем ли мы это оружие», - добавил Павел Вернивский.
Как писала ранее Politeka, нардеп Александр Качура сообщил, что может ускорить контрнаступление ВСУ: «Никакого промедления не будет».
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