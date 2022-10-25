Об этом он рассказал на своем канале.
«Я на этой неделе начал готовиться к краху российской империи, к краху российской федерации. На секунду я задумался, что напишет в своем завещании путин. Вопрос ведь хороший. Вот предположим, что путин решил, что все, заканчивается его русская империя. Что он напишет в своем завещании и как его наследники политические будут читать это завещание?» - сообщил Михаил Шейтельман.
По словам политтехнолога, если соберутся все политические наследники путина и начнут читать его завещание, то их будет интересовать исключительно то, кому он завещал деньги и различные материальные ресурсы. Как отметил Михаил Шейтельман, путин не будет завещать что-то государству, а оставит все конкретным политическим лицам.
«Последние дни вот этого русского Рейха, чем они будут, если мы уже сегодня наблюдаем комедию за комедией каждый день», - добавил Михаил Шейтельман.
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