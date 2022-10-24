Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что россияне сегодня действуют как террористы и после Шахедов они обязательно используют шахидов, навязав их пояса на своих мобилизованных.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, после нескольких атак Шахедов мы уже увидели, что все чаще их сбиваем и все меньше они приносят вреда, хоть обстрелы и продолжаются. В то же время он подчеркивает, что, раз россияне воюют такими средствами, как Шахед, значит, времени воевать нам остается все меньше. К тому же, добавляет политтехнолог, россияне не используют иранские беспилотники на фронте, они бьют ими по тылу, по мирных гражданах.

«То есть они получили оружие террористов, террор – это когда ты проиграл на фронте. Ты используешь террор, когда не можешь воевать на фронте, ты проигрываешь. Армия противника заведомо сильнее, тогда ты используешь террор. Так поступали во все времена разного рода террористы», - объясняет Михаил Шейтельман.

В частности, он вспоминает палестинцев, когда арабы проиграли на фронте Израилю и начали взрывать сами себя. Поэтому, рассуждает эксперт, следующая стадия россиян после Шахедов – это шахиды. Тем более, добавляет он, в армии рф теперь 300 тысяч мобилизованных, их вполне могут обвязать поясами шахидов.

«Вот у россиян еще впереди эти методы есть. Поэтому, россияне, которые воюют против нас, не отчаивайтесь, у вас еще есть способы, мы понимаем, что беспилотники – это не последнее, пояса шахидов вам тоже продаст Иран, или Хезболла, или ХАМАС, или кто еще у вас остался из друзей, исламский джихад, больше друзей не осталось. Я думаю, друзья для вас сейчас могут готовить пояса шахидов», - заявляет Михаил Шейтельман.

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