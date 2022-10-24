Народный депутат Александр Качура сообщил, что россияне, когда убегали, бросили оружия на сотни миллионов долларов.

Об этом он рассказал на своем канале.

Александр Качура сообщил, что Америка – это не главный поставщик оружия для украинской армии, ведь больше всего ВСУ получили вооружение именно от россиян, которые кинули его, когда бежали из Украины.

«Когда они убегали, они бросали техники на сотни миллионов долларов. И в то время, когда они расконсервируют старый танк Т-34, мы ему на встречу едем на новеньком трофейном их танке Т-90М. Это хоть и смешно, но так оно и есть», – отметил Александр Качура.

По словам народного депутата, ленд-лиз США в любом случае даст Украине техническое преимущество, и контрнаступление будет происходить еще быстрее. Александр Качура подчеркнул, что военные ВСУ должны как можно скорее получить эту новую технику, чтобы освободить территории от врага.

«Я надеюсь, что никакого промедления не будет, и наши ребята на передовой получат всю необходимую новую технику в кратчайшие сроки для скорейшего освобождения всей нашей Богом данной земли», - заявил Александр Качура.

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