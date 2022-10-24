Публицист Анатолий Якименко сообщил, что другие страны помогают Украине, потому что продуцируют эмпатию.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Только благодаря давлению простого немца, француза, итальянца, испанца эти люди, кроме глубокого беспокойства, выделяют нам средства для ремонта энергосистемы, предоставления оружия и тому подобное. То есть мы сейчас во время войны видим роль демократии, когда мы выживаем благодаря обычному американцу, обычному французу и немцу. Они на нашей стороне», – заявил Анатолий Якименко.

По словам публициста, другие народы не просто ставят себя на наше место, понимая, что на очереди они, а продуцируют эмпатию, заставляющую их помогать украинцам. Как отметил Анатолий Якименко, другие страны оказывают нам помощь не из-за меркантильных целей, они просто родственны с украинцами.

«То есть это абсолютно роль демократии. Демократия – в разных проявлениях, это универсальная вещь», - добавил Анатолий Якименко.

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