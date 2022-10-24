Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
«Только благодаря давлению простого немца, француза, итальянца, испанца эти люди, кроме глубокого беспокойства, выделяют нам средства для ремонта энергосистемы, предоставления оружия и тому подобное. То есть мы сейчас во время войны видим роль демократии, когда мы выживаем благодаря обычному американцу, обычному французу и немцу. Они на нашей стороне», – заявил Анатолий Якименко.
По словам публициста, другие народы не просто ставят себя на наше место, понимая, что на очереди они, а продуцируют эмпатию, заставляющую их помогать украинцам. Как отметил Анатолий Якименко, другие страны оказывают нам помощь не из-за меркантильных целей, они просто родственны с украинцами.
«То есть это абсолютно роль демократии. Демократия – в разных проявлениях, это универсальная вещь», - добавил Анатолий Якименко.
Как писала ранее Politeka, публицист Александр Новохатский сообщил, какая самая главная задача сейчас стоит перед украинцами.
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Также Politeka сообщала, что геополитик Юрий Буздуган сообщил, кто может вывести мир на новый цивилизационный уровень.