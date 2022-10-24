Об этом он рассказал на своем канале.
«Не так давно я был до глубины души поражен дискуссией дам в Фейсбуке, обзывающих дикарями своих сограждан, в военное время ввозящих автомобили по упрощенной системе растаможки», - сообщил Святослав Вышинский.
По словам философа, потребность человека иметь автомобиль во время войны – нормальная, поскольку общественный и междугородний транспорт в некоторых частях Украины практически парализован, и без личного транспорта очень сложно. Именно поэтому, как отметил Святослав Вышинский, осуждать потребность человека иметь авто особенно сейчас очень странно.
«Видимо не понимают, скольким семьям частный автомобиль спас жизни и помог во время покинуть зону боевых действий», - заявил Святослав Вышинский.
Также философ добавил, что упрощенная растаможка автомобилей в Украине помогает поддерживать экономику нашей страны.
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Как писала ранее Politeka, философ Святослав Вышинский рассказал, кому надо разрешить выезжать за границу.
Также Politeka сообщала, что философ Святослав Вышинский сообщил, почему студентов не выпускают за границу: «Зачем эти ограничения?».