Об этом он рассказал на своем канале.

«Не так давно я был до глубины души поражен дискуссией дам в Фейсбуке, обзывающих дикарями своих сограждан, в военное время ввозящих автомобили по упрощенной системе растаможки», - сообщил Святослав Вышинский.

По словам философа, потребность человека иметь автомобиль во время войны – нормальная, поскольку общественный и междугородний транспорт в некоторых частях Украины практически парализован, и без личного транспорта очень сложно. Именно поэтому, как отметил Святослав Вышинский, осуждать потребность человека иметь авто особенно сейчас очень странно.

«Видимо не понимают, скольким семьям частный автомобиль спас жизни и помог во время покинуть зону боевых действий», - заявил Святослав Вышинский.

Также философ добавил, что упрощенная растаможка автомобилей в Украине помогает поддерживать экономику нашей страны.

Как писала ранее Politeka, философ Святослав Вышинский рассказал, кому надо разрешить выезжать за границу.

Также Politeka сообщала, что философ Святослав Вышинский сообщил, почему студентов не выпускают за границу: «Зачем эти ограничения?».