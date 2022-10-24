Летчик-инструктор истребительной авиации Роман Свитан объяснил, что Украине надо заниматься разработкой своих вертолетов и транспортных самолетов, а не собственными истребителями.

Об этом он рассказал в программе «Азбука войны».

«Этого не надо делать, не надо изобретать велосипед. Дело в том, что истребитель нужен для выполнения боевых задач. Если боевые задачи будут в структуре НАТО, то здесь будут пользоваться теми производственными мощностями и уже готовыми самолетами или какими-то готовыми проектами, а не изобретать велосипед. Нет смысла», - объясняет Роман Свитан.

Тем не менее, констатирует он, у Украины есть хорошие транспортные самолеты, завод «Антонов» довольно-таки перспективный, на международных площадках он покорил определенных заказчиков. Поэтому, рассуждает летчик, есть смысл развиваться в этом направлении и представлять свои разработки тем же странам НАТО. К тому же, добавляет он, у нас действительно надежные дешевые машины и мы именно этим может подвинуть каких-то производителей даже НАТО, выйти на международный уровень и международные рынки.

Также гость программы утверждает, что не надо сбрасывать со счетов все-таки вертолетостроение. В частности, он говорит о заводе «АвиаПорт», он в топе и ремонтный, но может и собирать вертолеты, в принципе, есть определенные разработки. Самое главное, объясняет эксперт, это люди, есть определенный штаб сотрудников, которые могут собирать вертолеты.

«Поэтому можно разрабатывать своей вертолет, транспортный самолет и свой какого-то уровня вертолетный парк. Ну и двигатели, запорожский завод – двигатели изумительные, поэтому их будет брать и весь мир, опять же, из-за дешевизны и надежности», - заключает Роман Свитан.

Как сообщала Politeka, Свитан рассказал, что на протяжении войны Украине удалось сохранить авиацию.

Также Politeka писала о том, что Свитан рассказал, что во многих случаях «хлопки» в Белгороде – это именно российские ракеты.