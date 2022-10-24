Об этом он рассказал в программе «Азбука войны».

«Именно профессиональные летчики, украинский летный состав намного выше российский, потому что мы даже в таких неравных боевых условиях все равно держимся», - заявляет Роман Свитан.

Как он рассказывает, дело в том, что нас Харьковский университет Воздушных сил имеет определенную систему подготовки. При чем, добавляет летчик, эта система не такая, какая была в свое время в Советском Союзе, в течении последних 8 лет там были очень хорошие выпуски. Попутно гость программы вспоминает, что в 1988 году они переходили с одной системы на более продвинутую. В частности, отмечает эксперт, первые два курса он летал на Л-39 «Альбатрос», а уже через несколько лет – на МиГ-21.

Также летчик отмечает, что согласно Минским соглашениям украинскому летному составу запретили участвовать в боевых действиях на Донбассе. Это уже большой вопрос, подчеркивает он, но это не значит, что авиация не развивалась.

«Авиация жила, потому что шла война, авиационная составляющая была востребована и мы старались выполнять боевые задачи. Причем иногда даже их выполняли, насколько я понимаю, на определенной высоте, где не видно радарам, то есть это уход ниже любой системы ПВО. До 50 метров, но меня инструктор учил и я учил своих курсантов, летчиков летать в метре над подсолнухами – это такой показатель. 3-5 метров, если реально», - объясняет Роман Свитан.

Как сообщала Politeka, Свитан рассказал, что на протяжении войны Украине удалось сохранить авиацию.

Также Politeka писала о том, что путин изменил стратегию и тактику в войне против Украины.