В момент написания этой статьи Россия продолжает бомбить мою страну, мой город Киев, а также улицы, парки и центральные площади, на которых я гулял со своими детьми. Целые далеки от военных — российские ракеты намеренно нацелены на гражданских, чтобы внушить страх в сердца украинцев и сомнения в решимости наших союзников. В то же время российское руководство продолжает угрожать миру ядерной войной.



Эта деятельность является терроризмом, и ее следует рассматривать как таковую.

Об этом в колонке для Bloomberg написал глава государственной службы финмониторинга Игорь Черкасский.

Мировое сообщество должно задействовать имеющиеся у него механизмы и ввести против России мощные санкции, способные лишить агрессора денег и снизить его возможности причинять вред.

В частности, РФ следует внести в "черный список" Целевой группы по отмыванию денег и финансированию терроризма (FATF) – сделать это можно уже до конца недели.

Он уточнил, что Россия намеренно уничтожает украинские города и села, нанося ракетные удары по невоенным целям. Делается это для того, чтобы запугать украинцев. При этом российское руководство продолжает угрожать всему миру ядерной войной.

"Эти действия равносильны терроризму и должны рассматриваться как таковые. Международное сообщество разработало механизмы борьбы с государствами-изгоями, поддерживающими терроризм и реализующими опасные программы по созданию ядерного оружия. Они основаны на всеобъемлющих экономических санкциях, подрывающих возможности террористов по сбору средств, что значительно снижает их способность причинять вред. В то время как идеология и голый личный интерес являются причинами терроризма, деньги – его жизненная сила", – пишет Черкасский.

Глава Госфинмониторинга напомнил, что Северная Корея и Иран столкнулись с санкциями за финансирование терроризма и распространение оружия массового уничтожения. Они были признаны юрисдикциями с высоким уровнем риска и внесены в "черный список" Целевой группой по отмыванию денег и финансированию терроризма (FATF), созданной G7, в которую сейчас входят 37 государств-членов.

"Это один из наиболее эффективных инструментов ограничения доступа террористов к мировой экономике, поскольку он заставляет все государства проявлять повышенную надлежащую осмотрительность в отношении любых операций, связанных с финансовой системой юрисдикции, внесенной в "черный список", – пишет украинский политический деятель.

Он также отметил, что, помимо нахождения в "черном списке" FATF, у Северной Кореи и Ирана есть еще одна общая черта: они наладили связи с Россией, и в некоторых случаях российские деятели поддерживали их террористические начинания.

"В марте 2022 года США ввели санкции против российских физических и юридических лиц, которые якобы поддерживали создание оружия массового поражения и баллистические программы Северной Кореи. Кроме того, сообщалось, что Россия закупала боеприпасы в Северной Корее. Иран и Россия также сблизились после полномасштабного вторжения в Украину. Россия покупает иранские беспилотники-камикадзе и использует их для нападения на украинских мирных жителей и критически важную гражданскую инфраструктуру. Многие из них были сбиты на территории Украины и являются доказательством сотрудничества России с Ираном", – приводит аргументы Черкасский.

Россия никак не способствовала предотвращению финансирования терроризма и распространению ядерного оружия. Напротив: российский правящий режим, который Черкасский охарактеризовал как "клептократический", процветал за счет отмывания денег и получения незаконных финансовых средств.

И пока уже введенных санкций против агрессора недостаточно, чтобы остановить войну: она затягивается, а глобальные угрозы, исходящие от России, лишь возрастают. Все более реалистичным выглядит возможное начало ядерной войны.

"Пришло время международному сообществу признать это и относиться к России как к террористическому государству, которым она стала. В июне FATF сделала важный шаг, приостановив полномочия России по принятию решений в организации. Теперь нужно сделать больше. На этой неделе у нас есть шанс еще больше усилить давление на Россию. Сегодня и в пятницу в Париже проходят пленарные заседания FATF. Просьба Украины ясна: исключить Россию из FATF и внести ее в черный список ради безопасности не только Украины, но и всего мира и мировой финансовой системы", – призвал Черкасский.

Эти шаги, по мнению главы Госфинмониторинга, защитят не только украинцев, но и людей, живущих далеко за пределами нашего государства.

"Они (шаги по введению санкций против государства-террориста РФ. – Ред.) потребуют немедленного соблюдения более строгих требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма при работе с Россией. Это добавило бы международному бизнесу еще одно серьезное препятствие для работы на российском рынке и ограничило бы доступ России к мировой экономике. В настоящее время лишь ограниченное число государств участвует в санкциях против российского режима за грубые нарушения международного правопорядка. Внесение в черный список FATF заставит всех субъектов из всех юрисдикций по всему миру, кроме находящихся в черном списке FATF, таких как Иран и Северная Корея, подчиниться требованиям, иначе они рискуют быть привлеченными к ответственности за содействие финансированию терроризма и отмыванию денег", – объясняет Черкасский.

Внесение России в "черный список" FATF также закроет основные лазейки, которые использует Москва для обхода уже введенных против нее санкций.

"Например, это устранит "убежища", предоставляемые неподсанкционными российскими банками. Из более чем 300 российских банков только около 20 попали под санкции. Это также предотвратило бы возможный обход через государства, которые не ввели санкции против России. В совокупности эти шаги помогли бы придушить способность Владимира Путина финансировать войну", – пишет Черкасский.

В то же время он отмечает более масштабные последствия шагов, которых добивается Украина в отношении государства-агрессора, для мировой финансовой системы.

"Обозначив Россию как юрисдикцию высокого риска, мы укрепим всю мировую финансовую систему. В то время как многие уже понимают риски, связанные с Россией, многие другие продолжают тайно поддерживать это государство или продолжать вести там бизнес. Официальное занесение России в черный список будет означать, что эти субъекты должны соблюдать или рисковать нарушением существующих правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма", – отмечено в колонке.

Уже введенные санкции, равно как и попытки российской элиты защитить свои активы, считает Черкасский, обнажили реальный и очень высокий уровень российской коррупции, экспортирующейся по всему миру. Вторжение РФ заставило западные финансовые центры срочно взяться за устранение рисков, связанных с российскими деньгами.

"Объединяясь для дальнейшего закрытия России от мировой экономической и финансовой системы, мы посылаем четкий сигнал о том, что действия, угрожающие глобальной безопасности, недопустимы и что нарушители, вне зависимости от их размера и важности, будут привлечены к ответственности", – резюмирует глава Госфинмониторинга.