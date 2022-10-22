В период с 18 по 21 октября т.г. Госфинмониторинг принял участие в очередном Пленарном заседании и заседаниях соответствующих рабочих групп FATF, которые проходили в Париже, Французская Республика.

В ходе Пленарного заседания был рассмотрен ряд вопросов, касающихся глобальных мер, принимаемых FATF и его членами в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а именно:

- отчеты о работе Рабочих групп (ICRG, GNCG, RTMG);

- статуса членства РФ в FATF и его санкционирование со стороны FATF;

- приоритеты Президента FATF на период 2022-2024 гг.

По результатам рассмотрения вопроса о членстве РФ, FATF принято соответствующее Заявление, размещенное на официальном веб-сайте FATF.

Согласно заявлению, FATF в очередной раз выразила глубокое соболезнование по поводу безосновательных потерь людей, страданий и разрушений, вызванных продолжающимся российским вторжением в Украину.

Действия РФ продолжают нарушать основные принципы FATF, направленные на содействие безопасности, защищенности и целостности финансовой системы. В результате продолжающихся действий РФ FATF решила наложить дополнительные ограничения на оставшиеся полномочия страны, в том числе запретив РФ участвовать в текущих и будущих проектах FATF. России также запрещено участвовать в заседаниях региональных органов по типу FATF (FSRB) в статусе члена FATF. Эти меры расширяют меры, предпринятые FATF в июне, которые, среди прочих ограничений, лишили РФ всех ее руководящих функций. FATF будет продолжать следить за ситуацией и рассматривать на каждом из своих пленарных заседаний наличие оснований для отмены или изменения этих ограничений.

После заявлений, опубликованных в марте, апреле и июне 2022 г., FATF повторяет, что все юрисдикции должны быть бдительными по поводу возможных рисков от обхода мер, примененных к РФ с целью защиты международной финансовой системы.

По завершению Пленарного заседания FATF Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский отметил:

«Решение FATF демонстрирует консолидированную позицию цивилизованного мира относительно перманентного давления на РФ, которое будет только усиливаться. Действия страны-агрессора оказывают существенное негативное влияние на целостность международной финансовой системы и нарушают глобальную финансовую безопасность. Мы подробно обсудили это с делегациями стран-членов FATF. Партнеры заверили нас в дальнейшей поддержке Украины и фокусировке усилий на поиске консенсуса для продвижения последующих решений».

Госфинмониторинг продолжает принимать меры в целях дальнейшей изоляции РФ в сфере финансового мониторинга и его санкционирования.