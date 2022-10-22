Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Или спортивные функционеры МОК еще не знают, что против Украины воюет террористическое государство Россия и ее народ.

Как известно, в мае 2022 года Томас Бах на 139-й сессии МОК защитил «невинных российских спортсменов» и «невинный ОК России». На это тогда жестко отреагировали в Украине. Казалось, что это досадная ошибка и случайность.

После этого был приезд в Украину руководителя МОК и его встречи на самом высоком уровне и заверения в неизменности санкций в Россию и Беларусь и активную помощь украинскому спорту.

Однако, после этого есть примеры отказов ряда международных федераций от санкций в отношении России. Я уже молчу о беспрецедентном случае с решениями Международной ассоциации бокса, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, по поводу запрета выступил украинской сборной под национальным флагом?!

Самое печальное событие произошло на днях в Сеуле, где проходила Генеральная Ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов. В ее работе приняли активное участие делегации олимпийских комитетов России и Беларуси, которым запретили использовать свою государственную символику, а Украина в свою очередь бойкотировала это мероприятие. Более того, руководитель ОКР Поздняков поблагодарил президента МОК Томаса Баха за поддержку российских и белорусских спортсменов. Все российские и белорусские СМИ восторженно реагируют на жесткую реакцию главы МОК на позицию руководителя НОК Дании Анна Наторпа, который бойкотировал выступление российской делегации и объяснил свою позицию так:

«У нас здесь делегаты НОК России и Белоруссии, но не Украины. А должно быть наоборот». И тут Томаса Баха понесло… Он заявил, что «война не была начата россиянами, их спортсменами, ОКР…» Одним словом виноваты какие-то виртуальные политики и опять… невиновный русский народ!

Приводить аргументы против такой циничной позиции руководства МОК на 240-й день войны российской орды убийц, насильников и мародеров военного преступника Путина против Украины и украинского народа, во время которой убиты более 150 спортсменов и уничтожены десятки спортивных объектов… не вижу смысла. Только замечу, что события, произошедшие в Сеуле на заседании Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) – это олимпийский стыд и позор Томаса Баха и функционеров МОК!