Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что в конце этого года в Украине увеличат пенсии, прожиточный минимум, а также проведут индексацию социальных выплат.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«В Украине до конца года ожидается еще одно повышение пенсий. Выплаты будут увеличены в результате увеличения прожиточного минимума для людей, потерявших трудоспособность, и на размер минимальной пенсии будет влиять страховой стаж», - сообщает Екатерина Котенкова.

Следовательно, констатирует она, с 1 декабря вырастет пенсия и прожиточный минимум – 2 093 гривны, а максимальная пенсия будет равна 10 таким суммам – 20 930 гривен. Кроме того, добавляет журналистка, к прожиточному минимуму привязан размер пенсионных надбавок для определенных категорий населения. В частности, рассказывает она, это пенсии за особые заслуги перед Родиной, доплата за сверхурочный стаж, повышение ветеранам войны и членам их семей, ставших жертвами нацистских преследований и другие.

«То есть минимальная пенсионная выплата для неработающих пенсионеров будет составлять 2 500 гривен. Речь идет о лицах от 60 до 70 лет, имеющих достаточный страховой стаж. То есть, только при условии достаточного стажа: для мужчин это 35 лет, для женщин – 30. Если стажа не хватает, минимальную пенсию с декабря будут устанавливать пропорционально при учете суммы 2 500, то есть все это будет индивидуально подсчитываться», - объясняет Екатерина Котенкова.

Как она сообщает, с 1 декабря предусмотрена индексация социальных выплат: прожиточный минимум – 2 589 гривен, выплата на детей до 6 лет – 2 272 гривны, выплата на детей до 18 лет – 2 833 гривны, выплаты по потере трудоспособности – 2 093 гривны, как минимальная пенсия, выплаты трудоспособным лицам – 2684 гривны.

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