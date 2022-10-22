Эксперт по международным вопросам Аурагх Рамдан рассказал, что после начала полномасштабной российско-украинской войны старый мир сломался и нам нужно строить новый.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Мы сейчас являемся очевидцами того, что тот мира, который был до 24 февраля, уже нет. Раньше была коронавирусная эпопея, она начала разбирать это по кирпичикам. Сейчас нужны новые архитекторы, зодчие, которые будут строит именно этот мир. И каждый должен внести свои лепту на своих условиях. Это плод довоенных столкновений за место под солнцем в новом мире», - отмечает Аурагх Рамдан.

Сейчас же, объясняет он, Саудовская Аравия как институция политическая и Аравийский полуостров в целом, весь этот залив и не только должны диверсифицировать свою национальную, экономическую и, самое главное, цивилизационную, культурную безопасность.

В частности, эксперт вспоминает поведение Соединенных Штатов Америки в отношении мусульман, в том числе и что они творили в Ираке, в Ливии. А потому, подчеркивает он, сейчас для исламского мира стоит задание, как не стать полигоном для идеологических экспериментов, чтобы не потерять будущие поколения, это экзистенционально угрожает суверенитету.

«На самом деле мы должны искать систему, дубляж, второй баланс. В любой системе должна быть аварийная система. Если основная отключается или что-то с ней происходит, должна подключатся вторая. Именно эта концепция многополярности очень актуальна для мусульманского, исламского мира», - объясняет Аурагх Рамдан.

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