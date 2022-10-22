Политик, бывший заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш сообщил, что путин монтирует в головы россиян мнения, необходимые для поддержания своего режима.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«Русский народ сложен в этом плане, это народ, состоящий из огромного количества народов, народностей, меньшинств, проживающих на невероятно большой территории. И понятно, что именно путин, режим, политическая огромная группа, целый эшелон людей длительный период времени формировали позицию внутри русского народа», - сообщил Степан Гавриш.

По словам политика, подобную ситуацию мы имели во времена прихода Гитлера к власти в Германии. В то время, как отметил Степан Гавриш, Гитлер формировал новую систему превосходства, систему арийского господства над другим миром, в течение длительного времени с помощью Геббельса встраивал в немецкие головы мысль о превосходстве над другими народами. Так же сейчас и путин монтирует определенные мысли в головы русского народа.

«Это привело к Холокосту, к десяткам лагерей, где в газовых камерах сжигались миллионы людей», - добавил Степан Гавриш.

Как писала ранее Politeka, путин может готовиться к бегству, страна уже известна: «Единственная, которая не выдаст его американцам».

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