Об этом он рассказал на своем канале.
Святослав Вышинский сообщил, что надо поддерживать украинское книгоиздание за счет снижения налогов, но не за счет запрета и уничтожения иностранной литературы. Из-за этого мы не станем умнее, а только потеряем доступ к десяткам тысяч книг западной литературы, которую перевести на украинский невозможно даже за 100 лет.
«Десятки тысяч книг – это только исследования и монографии, а еще десятки тысяч наименований литературной классики, начиная с древнего эпоса до полного собрания сочинений мало-мальски значимого писателя», - заявил Святослав Вышинский.
По словам философа, на переводы всего массива академической литературы еще и в условиях замедления научно-технического развития уйдут не годы, этот процесс может занять целые столетия.
«Проще говоря, это утерянное время и сознательно выбранное отставание», - добавил Святослав Вышинский.
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