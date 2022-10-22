Философ и публицист Святослав Вышинский сообщил, что перевести утерянную западную литературу невозможно будет даже за 100 лет.

Об этом он рассказал на своем канале.

Святослав Вышинский сообщил, что надо поддерживать украинское книгоиздание за счет снижения налогов, но не за счет запрета и уничтожения иностранной литературы. Из-за этого мы не станем умнее, а только потеряем доступ к десяткам тысяч книг западной литературы, которую перевести на украинский невозможно даже за 100 лет.

«Десятки тысяч книг – это только исследования и монографии, а еще десятки тысяч наименований литературной классики, начиная с древнего эпоса до полного собрания сочинений мало-мальски значимого писателя», - заявил Святослав Вышинский.

По словам философа, на переводы всего массива академической литературы еще и в условиях замедления научно-технического развития уйдут не годы, этот процесс может занять целые столетия.

«Проще говоря, это утерянное время и сознательно выбранное отставание», - добавил Святослав Вышинский.

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