Главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко объяснила, что Китай слишком боится санкций, чтобы помогать россии в войне против Украины.

Об этом она рассказала в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Переизбрание Си Цзиньпина никак не повлияет на поддержку либо не неподдержку россии. Первое, что нужно понимать, что россия и Китай – не союзники. У Китая один союзник – это Китай. Китай делает только то, что прагматично, рационально и выгодно. Поскольку россия и Китай не связанны никакими союзническими обязательствами, тем более юридическими на бумаге и все разговоры про дружбу без границ – это просто разговоры», - объясняет Алина Гриценко.

Как она отмечает, то, что китайцы говорят, и то, что китайцы делают, это совершенно два разных понятия. В частности, гостья программы указывает на риторику Китая и то, как он работает на два фронта: Европе и США говорят о выполнении устава ООН, о поддержке мира и территориальной целостности, а россии – о вине НАТО и понимании их претензий.

«То, в каких масштабах китайская экономика глобализированна, насколько она завязана на мировую экономику, насколько они завязаны на западные страны, в том числе на Штаты, в первую очередь на Штаты, говорит о том, что Китай, безусловно, опасается даже мягких, даже каких-то очень, казалось бы, незначительных санкций, которые могут нанести существенный урон китайской экономике», - убеждена Алина Гриценко.

Поэтому, констатирует эксперт, помощь россии абсолютно не выгодна Китаю. Тем более, добавляет она, нужно учитывать ту ситуацию, в которой сейчас оказался Китай и весь мир, а также наличие нескольких внутренних проблем, с которыми Китай продолжает бороться, несмотря на якобы официальную победу над бедностью.

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