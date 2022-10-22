Об этом он рассказал в программе «Азбука войны».

«Авиация в основном вся взлетела буквально за несколько минут до нанесения ударов. После того, как вся авиация взлетела, ушла с аэродромов на рассредоточение, естественно, на тех аэродромах, на которых она была, пооставались большие воронки. Нужно было россиянам докладывать своим начальникам о том, что те цели, которые на месте, действительно были поражены. Были поражены аэродромы, на которых мы базировались, но мы ушли на другие аэродромы», - рассказывает Роман Свитан.

После же этого, продолжает он, подтянули системы аэродромного обеспечения, инженерные системы, и, естественно, авиация перезарядилась и начала работать. К тому же, добавляет гость программы, с начала войны Украина не сильно потеряла в авиации, ее количество практически не изменилось с момента полномасштабного российского вторжения.

«Бывали, конечно, случаи, когда мы теряли самолет, но передавались самолеты нашими партнерами такого же примерно уровня, поэтому можно говорить о том же количестве самолетов, что было в начале острой фазы войны», - объясняет Роман Свитан.

По словам летчика, номенклатура летных частей и нашего летного состава находится в открытом доступе. В общем же, отмечает он, можно говорить о 5 позициях именно самолетного типа, но есть еще определенное количестве вертолетов, только это уже больше армейская авиация, то есть авиация поддержки нашей армии на поле боя.

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