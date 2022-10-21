Летчик-инструктор истребительной авиации Роман Свитан рассказал, что во многих случаях «хлопки» в Белгороде – это именно российские ракеты, которые просто не долетают до Украины.

Об этом он рассказал в программе «Азбука войны».

Как рассказывает эксперт, российские самолеты на нашу территорию не заходят из-за хорошей работы ПВО, но у противника есть ракеты дальнего радиуса действия, те же Х-101 и Х-55, которые он запускает аж из-под Каспия.

«Почему они стреляют над морем? Потому что ракеты старые и Ха-101, и Ха-55 переделаны, но все равно старые ракеты и ими очень опасно обстреливать над территорией россии, а так она падает просто в море и все», - объясняет Роман Свитан.

В общем же, отмечает летчик, выбор места для запуска ракет зависит от дальности работы самого стратега и дальности боевой ракеты. Поэтому, констатирует он, есть удобные места для выполнения атак. Но если они старые, подчеркивает летчик, им по 30-40 лет, то есть проблемы, какая-то сработает, какая-то – нет.

«Кстати, это как раз проблема С-300, которыми они нас обстреливают. Они бьют из-под Белгорода, они через Белгород летят на Харьков, а по Белгороду падают те, которые не долетают. Это проблема всех старых ракет. Половина точно их, она просто не долетает», - заключает Роман Свитан.

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