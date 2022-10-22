Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«У них есть концепт россии, и он должен быть осужден. Откуда эта вся антигуманность? Российская община является источником терроризма, террора, устрашения, и россия не может вообще существовать иначе, как продуцировать страх. Она является генератором и источником страха, и она, как у нас любят говорить, – менеджер страха», – сообщил Анатолий Якименко.

По словам публициста, россия – это источник страха, поэтому она, естественно, является террористическим государством. Анатолий Якименко подчеркнул, что понять, почему россия продуцирует страх, можно, если посмотреть в русскую культуру. Когда у человека нет совести и воли, у него остается только страх.

Они считают, что у всех так должно быть, все так должны жить. Они идут на войну, потому что ими не воля управляет или совесть, а желание стать героями и получить славу. Это абсолютно рабский стимул, это удел раба», - заявил Анатолий Якименко.

Как писала ранее Politeka, расплата догнала российских пропагандистов в Херсоне: детали нового удара возле Антоновского моста.

Также Politeka сообщала, что путин может готовиться к побегу, страна уже известна: «Единственная, которая не выдаст его американцам».





