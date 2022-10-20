Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что лукашенко еще долго может увиливать от участия в российско-украинской войне, потому что участие будет означать полный крах беларуси.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

Как отмечает эксперт, во время Второй мировой войны десятки тысяч евреев жили и прятались на оккупированных нацистами территориях, все эти года они проводили в подвалах, на чердаках, где-нибудь.

«И лукашенко также, он петлять может еще и 10 лет, и 50 лет, сколько ему надо. Не факт, что получится, конечно, многих отлавливали. Но он умеет, он молодец, он старается и он будет всеми силами это делать. Он не пытается сказать, что уже все, хватит. Нет, у него нет такого сценария, он не рассматривает», - рассуждает Михаил Шейтельман.

По его словам, лукашенко точно понимает, что вместе с существованием путина прекращается и его существование, чего он очень не хочет. То есть, подчеркивает политтехнолог, это будет означает смерть беларуси как независимого государства.

«У него все-таки одна из целей, кроме личной власти, своего сына поставить на президентство. Чтобы поставить сына на президентство, нужно, чтобы была беларусь, а ее просто не будет после войны. Если беларусь вступит в войну, то ее не будет существовать», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что у россии возникли проблемы с производством собственных ракет.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, какие ПВО получит Украина.