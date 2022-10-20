Публицист Александр Новохатский сообщил, что человек сейчас должен иметь собственные источники выживания.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Это только начало нашего пути, нашего перерождения, потому что война – это только начало социальных механизмов обеспечения выживания или коллективных механизмов обеспечения выживания. Удары по инфраструктуре означают, что они будут заставлять искать другую форму обеспечения этих параметров жизни», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, чем меньше человек будет зависеть от общественных источников выживания, тем ему будет легче. Александр Новохатский подчеркнул, что люди должны иметь собственную электростанцию, собственную канализацию, собственную скважину, чтобы не зависеть от непредсказуемых факторов.

«И потому как раз другая форма – это не пирамида. Мы от социальных пирамид должны перейти к каким-то социальным фракталам, сетевым структурам», - добавил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, публицист Александр Новохатский сообщил, какая самая главная задача сейчас стоит перед украинцами.

Также Politeka сообщала, что Александр Новохатский заявил, что сейчас идеальные условия, которые заставляют ценить людей, которые что-то умеют делать.