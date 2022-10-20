Военный эксперт Александр Коваленко рассказал, как сильно беларусь и Иран помогают россии в войне против Украины и что будет без их помощи.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

Как отмечает гость программы, беларусь сегодня значительно помогает россии. В частности, она помогает держать ВСУ на северном плацдарме в большом количестве, осуществляя информационные угрозы якобы вторжения на территорию Украины, еще одного вторжения 2.0 на северный плацдарм с использованием именно белорусской армии.

«Это происходит уже почти восьмой месяц якобы белорусская армия будет участвовать в войне против Украины, в полномасштабном вторжении. Это значительно уменьшает возможности Вооруженных сил Украины по совершению контрнаступательных действий на южном плацдарме и донбасском плацдарме», - объясняет Александр Коваленко.

Во-вторых, отмечает эксперт, это поставка с территории беларуси большого количества сегодня боеприпасов, техники, артиллерии в россию. По его словам, это решает логистические проблемы россии со снабжением складов в Центральном военном округе, в Восточном военном округе.

«Аналогично и с Ираном. Если они не будут получать эти БПЛА, у них нет возможности наносить удары по территории Украины за счет этих БПЛА, они должны будут использовать исключительно свое ракетное оружие, а с ракетным оружием у них, опять же, большие дефицитные проблемы. Поэтому, если бы не было этой поддержки, россия значительно бы уменьшила свои милитарные возможности, свои армии, возможности огневого воздействия, поражения территории Украины», - заключает Александр Коваленко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что у россии возникли проблемы с производством собственных ракет.

Также Politeka писала о том, что Залужный заявил об эффективной работе украинских систем ПВО и ПРО.