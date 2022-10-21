Об этом он рассказал в программе Вадима Карасева «FIVE».
«Мы вернемся к той стране, которая была, и будем это называть победой? Я не уверен, что многие согласятся, ведь мы хотим другой страны», - отметил Владимир Семиноженко.
Как отметил эксперт, после победы Украины в войне с россией нужно начать строить новую страну, которая будет более успешная, ведь все ресурсы у нас для этого есть.
«Наша страна должна стать инновационной, создавать своё вооружение, а первая и главная инвестиция должна быть в человеческий капитал», - подчеркнул Владимир Семиноженко.
По его словам, власть после победы должна четко проанализировать все возможности с прагматичной точки зрения и создать план-проект новой успешной Украины.
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