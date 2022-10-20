Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что Украине пора создать собственные дроны, а также вместе с международными партнерами добиться того, чтобы Иран не мог производить Shahed.

Об этом он рассказал в программе «Военный квартал».

«Сейчас нам главное, во-первых, сосредоточиться на том, как выстроить окончательно систему защиты против иранских дронов-камикадзе, с помощью которой мы будем с ними бороться еще более эффективно, то есть повысить уровень защиты нашего неба от угрозы беспилотников», – констатирует Александр Мусиенко.

Также он задает вопрос, почему Украина до сих пор не сделала собственный Shahed или что-нибудь подобное. Как рассказывает эксперт, сейчас об этом говорят все специалисты, а сам он смотрел фотографии и видео, где разбирают иранские дроны, и понял, что это достаточно простой уровень.

«Это не какие-то космические технологии, это не то, что требует мозговых штурмов. Это ведь, в принципе, не сложная вещь. И задаешься вопросом: а почему до сих пор у нас нет такого оружия? Оно бы давно должно быть у нас. Это тоже входит в комплекс того, что нам нужно сейчас сделать в любом случае и к этому будут прилагаться усилия, это очевидно», – объясняет Александр Мусиенко.

Кроме этого, отмечает эксперт, Украина сегодня должна активизировать работу со своими партнерами по поставкам средств ПВО. Также, добавляет он, нужно найти такие формы санкционных механизмов, которые забрали бы у Ирана доступ к технологиям и комплектующим, необходимым для производства этих дронов.

Как сообщала Politeka, Заблоцкий рассказал, чем отличаются украинские и российские нарративные пространства.

Также Politeka писала о том, что Вышинский сообщил, чего на самом деле боится россия.





