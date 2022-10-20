Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Все, даже дети, знают, что ВОЙНА – это экономия, волонтерство, солидарность и взаимопомощь.

Итак, решил проверить:

- какой пример экономии и солидарности с воюющей Украиной и ее народом показывают наши «ЛУЧШИЕ» и «ИЗБРАННЫЕ» для руководства Государством – народные депутаты Украины?

Проектом бюджета – 2023 г. Правительство предусмотрело на содержание «высшего законодательного органа» воюющей страны 2 миллиарда 612 миллионов 138 тысяч 3 гривны. В пояснительной записке к проекту сметы Верховной Рады Украины на 2023 год Управление делами Аппарата ВР отмечает, что расчетная потребность в средствах на осуществление полномочий составляет 3 миллиарда 292 миллионов 746 тысяч 8 гривен. Поэтому нынешняя сумма в проекте – это лишь 79.4 процента от реальных потребностей.

Куда же и как планируют потратить наши миллиарды гривен депутаты ВР?

Прежде всего - на достойные зарплаты депутатов и их помощниц и помощников.

Поэтому согласно положениям Постановления ВР «О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов» минимальный должностной оклад определен в сумме 26 тысяч 840 гривен. А реальная заработная плата соответственно 53 тысячи 680 гривен, потому что именно такая сумма предусмотрена для ежемесячного возмещения расходов на исполнение депутатских полномочий. Напомню, что в соответствии со статьей 32 Закона Украины «О статусе народного депутата» народному депутату в течение всего срока исполнения депутатских полномочий ЕЖЕМЕСЯЧНО возмещаются расходы, связанные с исполнением депутатских полномочий, в размере месячной заработной платы народного депутата, не подлежащих налогообложению.

Таким образом, минимальный размер средств, которые воюющий народ Украины с подачи Правительства будет ежемесячно предоставлять каждому депутату, будет составлять ДВАЖДЫ по 53 тысячи 680 гривен, то есть 107 тысяч 360 гривен!

В свою очередь, месячный фонд оплаты труда помощницы-помощника-консультанта народного депутата определен в сумме 78 тысяч 372,8 гривен. Учитывая, что у большинства депутатов во времена открытой информации о ВР числилось в среднем две помощницы или помощники на постоянной основе, то уровень оплаты их непростого труда будет составлять не менее 39 тысяч 186 гривен. Заметим, что многие члены парламента в свои помощницы или помощники приняли родственников, друзей, водителей или родственников других депутатов. Поэтому можем смело говорить, что для многих парламентариев эти более 78 тысяч ежемесячно еще и своеобразная материальная помощь к вышеупомянутым 107 тысячам!

Кроме того, предусмотрено 237 тысяч в год для компенсации стоимости аренды жилья, 8 тысяч гривен в год – для командировок помощниц-помощников, 7 тысяч 500 – ежемесячной компенсации стоимости проезда по территории Украины… и даже 4 890 гривен на междугородные и городские телефонные разговоры, 2 000 гривен на содержание помещения в избирательном округе и 1 500 гривен для покупки канцелярских принадлежностей…

Для сравнения.

Когда принимался бюджет на 2022 год, то есть в период до полномасштабного вторжения российской орды террористического режима Путина в Украину, Верховная Рада стоила нам в год меньше

2 миллиарда 605 миллионов. В 2023 году расходы на ВР выросли, больше почти на 98 миллионов, на оплату труда народных депутатов и их помощниц-помощников, одновременно уменьшены расходы на ремонтные работы.

П.С. Сейчас, когда все граждане Украины всячески помогают нашей Армии, напомню, что средняя зарплата на май 2022 года составляла 12 тысяч 528 гривен, а средняя пенсия - 4 тысячи 370 гривен.

Однако реальная зарплата большинства работников бюджетной сферы МЕНЬША, потому что значительная часть педагогов, врачей, библиотекаров ... переведена на 0.75 или на 0.50 ставки с учетом потребностей воюющей Украины.