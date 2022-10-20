Военный психолог Андрей Заблоцкий рассказал, что украинские ценностные смыслы защищают наше нарративное пространство от того, что несет в себе российская пропаганда.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Я очень давно изучал вопрос, чем же мы отличаемся, чем Украина - не россия. Там очень много лежит и в языке, и в культуре, и во многом том, что было не доступно людям, не владеющим украинским языком, не понимающим его, не могущим погрузиться в украинскую культуру», - подчеркивает Андрей Заблоцкий.

Как он объясняет, у нас есть большой пласт, пространство культуры, в которое включены очень много смыслов, нарративов, которые разнятся с русскими. По словам эксперта, украинское культурное онтологическое пространство мышления, пространство языка позволяет сетевую организацию. Например, говорит он, это казачество, которое всегда переизбирало гетмана, украинское понимание слова «воля» - это базовые ценностные смыслы нашего существования.

С другой стороны, отмечает гость программы, есть устаревшая и малоэффективная система построения социума и нарративов, которые транслируются по нему. В частности, говорит он, это «без царя в голове» с негативной коннотации и просто огромный пласт нарративов, который задают такие российский фильмы, как «Бригада» или «Брат 2». Как объясняет психолог, где это нарративное пространство более советизировано, там лучше эти смысли воспринимаются, но в более украиноцентричном, украинокультурном – нет.

«Где есть украинские казаки, где есть произведения украинских авторов с их смыслами, где существует своя мифология, где существуют мавки, где существует цветок папороти – это все достаточно сильно отделяет эти два нарративные пространства», - констатирует Андрей Заблоцкий.

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