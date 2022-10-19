На прошлой неделе специалисты Госэкоинспекции завершили обследование объектов, поврежденных оккупантами в Торецке, Константиновке и Северском Донецкой области, сумма ущерба окружающей среде составляет более 34 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции.

Так, в результате вражеского обстрела города Константиновка повреждения получили административные здания городского коммунального предприятия «Коммунтранс», в городе Торецк значительные повреждения получили административные здания АКП «Коммунальщик» и КП «Торецккомсервис», а в Северской общине – здания Часовоярского регионального производственного управления КП «Ком "Вода Донбасса".

В связи с разрушениями, возникшими чередом вражеских обстрелов, на указанных земельных участках образовалось большое количество строительных и других опасных отходов, что привело к их засорению. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, только вышеуказанным фактам, составляет более 34 миллионов гривен.

Государственная экологическая инспекция Донецкой области продолжает выполнять свои функции и работает на победу!