Политолог Николай Давыдюк рассказал, что факт того, что россия является ядерным государством, никак не влияет на возможность ее проигрыша в войне с Украиной.

Об этом он рассказал на канале Вадима Карасева в программе «FIVE».

«Ядерное государство может проиграть в любой войне. Они (русские, - Ред.) проиграли в Афганистане. Их там унизили, уничтожили, и они вышли – это поражение ядерного государства в войне. Типичный россиянин: влезает в драку с детьми, а потом рассказывает, что его избили боксеры. Аналогичная история и сейчас в Украине: россияне рассказывают, что под Херсоном войска НАТО», - отметил Николай Давыдюк.

По словам эксперта, то, что россия – ядерное государство, никак не влияет на их возможность проиграть Украине в войне.

«Может ли развалиться ядерное государство? Она разваливается…», - подчеркнул Николай Давыдюк.

Как сообщала Politeka, Александр Мусиенко рассказал о курсе нового премьера Лиз Трасс

Также Politeka сообщала, что Руслан Бизяев заявил: Фронт в современных условиях – не только линия фронта, это еще тыл, критически важная инфраструктура.





