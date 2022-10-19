Об этом он рассказал на канале Вадима Карасева в программе «FIVE».
«Ядерное государство может проиграть в любой войне. Они (русские, - Ред.) проиграли в Афганистане. Их там унизили, уничтожили, и они вышли – это поражение ядерного государства в войне. Типичный россиянин: влезает в драку с детьми, а потом рассказывает, что его избили боксеры. Аналогичная история и сейчас в Украине: россияне рассказывают, что под Херсоном войска НАТО», - отметил Николай Давыдюк.
По словам эксперта, то, что россия – ядерное государство, никак не влияет на их возможность проиграть Украине в войне.
«Может ли развалиться ядерное государство? Она разваливается…», - подчеркнул Николай Давыдюк.
Как сообщала Politeka, Александр Мусиенко рассказал о курсе нового премьера Лиз Трасс
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Украинцам рассказали о продвижении ВСУ на юге: "До Херсона уже близко, но..."
В Германии убили украинку: вмешалась в семейную ссору
"Продолжают врать": что скрывают о катастрофе российского самолета в жилом квартале, новые кадры
Вырос у приемных родителей и ему не 70 лет: известный журналист рассказал, что может скрывать Путин
Также Politeka сообщала, что Руслан Бизяев заявил: Фронт в современных условиях – не только линия фронта, это еще тыл, критически важная инфраструктура.