Об этом он рассказал на своем канале.
«Какова настоящая цель массированных ракетных обстрелов территории Украины со стороны Беларуси и российской федерации? Очевидно, что, на само деле, поднимая ставки в этом противостоянии, российская федерация пытается принудить Украину к мирным переговорам», - сообщил Святослав Вышинский.
По словам философа, оккупировав четыре украинские области, россия всеми усилиями пытается закрепиться на этих территориях. Как подчеркнул Святослав Вышинский, и российская армия, и политическое руководство россии понимают, что украинская армия сейчас активно наступает.
«Мы каждый месяц освобождаем новые и новые территории, и если так будет продолжаться и дальше, если с такой же скоростью украинская армия будет перевооружаться, то вполне возможно, что к новому году Украина не только выйдет на границы по состоянию на 23 февраля 2022 года, но и появится реальная угроза для российской федерации потерять Крым», - заявил Святослав Вышинский.
Как писала ранее Politeka, оккупанты нанесли массированный удар по Донетчине: есть погибшие и раненые, кадры.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Известный актер предал Украину и стал врагом для своих родителей: "С трудом понимаю, почему меня..."
«Части, которые умеют воевать»: названы направления, куда враг может перебросить войска из Херсона
Цибульская показала, как ее видит муж в постели, насмешив украинцев: "А Дзидзьо что видел?"
53-летняя Лопес без парика и трендовой одежды удивила нетипичным образом: "Королева осени"
Также Politeka сообщала, что ситуация в Беларуси обострилась, разведка предупредила о новом плане лукашенко: «В связи с этим...».