Философ и публицист Святослав Вышинский сообщил, что к новому году россия может потерять Крым.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Какова настоящая цель массированных ракетных обстрелов территории Украины со стороны Беларуси и российской федерации? Очевидно, что, на само деле, поднимая ставки в этом противостоянии, российская федерация пытается принудить Украину к мирным переговорам», - сообщил Святослав Вышинский.

По словам философа, оккупировав четыре украинские области, россия всеми усилиями пытается закрепиться на этих территориях. Как подчеркнул Святослав Вышинский, и российская армия, и политическое руководство россии понимают, что украинская армия сейчас активно наступает.

«Мы каждый месяц освобождаем новые и новые территории, и если так будет продолжаться и дальше, если с такой же скоростью украинская армия будет перевооружаться, то вполне возможно, что к новому году Украина не только выйдет на границы по состоянию на 23 февраля 2022 года, но и появится реальная угроза для российской федерации потерять Крым», - заявил Святослав Вышинский.

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