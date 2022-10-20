Об этом он рассказал в программе «Военный квартал».

«Немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T, первая батарея уже в Украине. Системы противовоздушной обороны NASAMS будут в этом месяце в Украине, по меньшей мере, 2 батареи, это примерно 12 пусковых установок, имеющих по 6 ракет, соответственно, 6 залпов – одна установка», - рассказывает Александр Мусиенко.

Кроме этого, добавляет он, из Испании уже должна передаваться как минимум одна батарея системы Hawk. Как объясняет эксперт, это, по сути, предшественник Patriot, который достаточно активно применяли Соединенные Штаты, средства противовоздушной обороны среднего радиуса действия.

Также он говорит, что министр обороны Соединенных Штатов Остин четко заявил, что они помогут Украине создать эшелонированную противовоздушную оборону. То есть, говорит эксперт, речь идет о целостном трехуровневом комплексе ближнего, среднего и дальнего радиуса действия, защищающего практически от всех ракет, которые использует россия.

«НАТО дает четкий сигнал о том, что они уже не рассматривают Украину как где-то вот территорию какую-то обособленную. Они рассматривают это целостно, потому что наряду с решениями об усилении противовоздушной обороны для Украины рассматривается противовоздушная оборона для всей Европы, для всех», – объясняет Александр Мусиенко.

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