Об этом он рассказал на своем канале.

«Иран собрался поставлять россии ракеты среднего и дальнего радиуса действия. Иран поставляет ракеты российской федерации. Значит российская федерация, ну скорее всего, собирается стрелять этими ракетами по Украине, иранскими ракетами. Раз россия закупает у третьей страны ракеты и собирается стрелять по Украине, значит россия признает, что любая страна, которая воюет, может у кого-то купить ракеты и стрелять», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, Украина имеет полное право в ответ на сотрудничество россии с Ираном купить ракет у Америки. Как отметил Михаил Шейтельман, этими ракетами Украина может стрелять по военным объектам в россии.

«Там же есть база мобилизованных, есть воинские части, есть заводы военные. Ракеты нужны точные, это не такая проблема», - заявил Михаил Шейтельман.

Как писала ранее Politeka, серия взрывов прогремела в Киеве и области: сбито 12 вражеских целей, кадры.

Также Politeka сообщала, что нардеп Александр Качура сообщил, что Украина сделает с национализированными активами рф: «Это абсолютно справедливо».