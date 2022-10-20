Об этом он рассказал на своем канале.

«Те деньги, которые поступают в бюджет Украины в виде НДС, потом возмещаются предприятию. То есть в нашей стране это примерно 300 миллиардов гривен в год. 300 миллиардов, может ли быть такая цифра? Говорят все разные цифры, сколько возмещается. Я не знаю, как это правильно считать, никто не сможет вам это посчитать, никто не знает точно цифру», - сообщил Павел Себастьянович.

По словам предпринимателя, размер всего НДС в Украине – это примерно 800 миллиардов гривен, 300 миллиардов с которых возмещается предприятиям, а 500 миллиардов остается в бюджете государства. Но, как отметил Павел Себастьянович, не вся ставка НДС в Украине эффективная.

«У нас ставка НДС 20%, а эффективная – 8,5%, то есть больше половины всего НДС просто куда-то исчезает», - добавил Павел Себастьянович.

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