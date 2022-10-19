Об этом он рассказал в своем блоге.

«Анкара уже принимала украинские делегации на высшем уровне из тех, которые были, я имею в виду на уровне министров иностранных дел. Но, как мы помним, эти переговоры не принесли результатов. Не жду я их и сейчас», - констатирует Максим Яли.

В частности, объясняет он, требования кремля неприемлемы: это признание новых аннексированных территорий, включая Херсонскую и Запорожскую области, не говоря уже о Донецкой, Луганской и Крыме. Политолог подчеркивает, что ни одна из этих областей даже не оккупирована полностью, кроме Крыма, о чем они вообще говорят, если Запорожье, областной центр находится под контролем Украины.

«Фактически они будут требовать, чтобы мы отдали им этот крупнейший, крайне важный для Украины промышленный центр с точки зрения военного потенциала. Все мы знаем, «Мотор Сич» - одно из лучших и крупнейших предприятий и целей путина в этой войне. Военно-политическая цель – захватить, потому что от поставок моторов, двигателей на российскую авиацию, вертолеты очень многое зависит в контексте их перевооружения», - объясняет Максим Яли.

По его словам, кремль лишь усугубляет свои требования, а раз с апреля не удалось договорится, то сейчас и подавно. К тому же, напоминает эксперт, президент Зеленский объявил официально о том, что переговоров с путиным мы вести не будем, а РНБО это решение закрепила. Так что, заключает политолог, все будет решаться на поле боя.

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали о продвижении ВСУ на юге.

Также Politeka писала о том, что названы направления, куда враг может перебросить войска из Херсона.