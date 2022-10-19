Народный депутат Александр Качура сообщил, что теперь национализированные активы россиян будут работать на победу Украины.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Теперь те вагоны, которые раньше везли топливо этим оркам, они теперь будут везти топливо Вооруженным силам Украины. Та техники и те ресурсы, которые работали на оккупанта и на всех граждан, которые здесь имели бизнес, теперь эти все поедут автобусы тоже для нашей победы», - сообщил Александр Качура.

По словам народного депутата, все российские транспортные компании оккупантов, все банки, которые мы национализируем, будут работать на победу Украины. Потом, как отметил Александр Качура, это все мы продадим на открытых торгах, и эти средства пойдут в поддержку государственного бюджета, компенсацию украинским гражданам и восстановление инфраструктуры.

«Вот такой план действий. Я думаю, что это абсолютно справедливо, и мы должны сделать это в ближайшее время», - добавил Александр Качура.

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