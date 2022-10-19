Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».
«На самом деле только 4 страны прямо поддерживают россию и, соответственно, войну россии против Украины. Это страны, которые являются сегодня ближайшими союзниками россии либо полностью от нее зависят прежде всего в экономическом плане. Это беларусь, это, что очень показательно, Северная Корея, Сирия и Никарагуа», - рассказывает Владимир Фесенко.
Кроме этого, объясняет он, есть еще группа нейтральных стран, которые не поддерживают российско-украинскую войну, поскольку все действия агрессора прямо противоречит уставу ООН. С другой стороны, добавляет эксперт, эти страны и воздерживаются от осуждения.
«Вот они не хотят осуждать россию, то есть не хотят ссориться с россией. Именно в этом мотивация, во-первых, постсоветских стран, которые являются союзниками россии по разным организациям, это Евразийский союз, ОДКБ, это и Казахстан, например, Армения, Таджикистан, Узбекистан», - объясняет Владимир Фесенко.
Кроме этого, добавляет политолог, у ряда азиатских, африканских стран, иногда латиноамериканских есть также экономические интересы по поводу россии. Что же касается Китая, утверждает он, то здесь дополнительным мотивом есть противостояние с США. То есть, констатирует эксперт, Китай воспринимает войну россии против Украины через призму геополитического противостояния, это его особая позиция.
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