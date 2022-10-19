Эксперт по проблематике ОРДЛО и рф Мария Кучеренко сообщила, что для путина важно, чтобы приближенные к нему люди не были сотрудникам силовых структур.

Об этом она рассказала на канале «Садок вишневый».

Мария Кучеренко сообщила, что путин очень ценит обеспечение тихого результата в работе, когда результат есть просто потому, что он есть. Такую тихую работу способен обеспечить глава администрации президента рф Антон Вайно, которого путин, как отметила эксперт, очень ценит.

«Это такая усвоенная генетически лояльность начальству, лояльность центру. Ну а что в россии может быть главнее, чем президент? Поэтому собственно для Вайно здесь и не стоит вопрос в принципе», - отметила Мария Кучеренко.

По словам эксперта, Антон Вайно – человек очень верный и очень лояльный. Для путина, как подчеркнула Мария Кучеренко, очень важно, чтобы человек, который ведает его протоколами и распоряжается всеми его встречами, не имел никакого отношения к силовым структурам.

«То есть это человек не с РУВД, и не из КГГБ, и не из ФСБ. Это принципиально важно (для путина – Ред.)», - добавила Мария Кучеренко.

Как писала ранее Politeka, Мария Кучеренко объяснила, зачем в россии построили так называемый храм победы.

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