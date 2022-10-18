Эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев сообщил, что на деоккупированных территориях Украины уже ведутся ремонтные работы.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«Здесь есть несколько регионов, которые можно классифицировать по риску вот таких массовых нарушений поставок электрической энергии. В первую очередь, речь идет о регионах, которые расположены непосредственно в зоне боевых действий, вблизи линии фронта. Конечно же, основные проблемы сейчас у жителей этих населенных пунктов, этих территорий», - сообщил Геннадий Рябцев.

По словам эксперта, на территориях, где происходят активные боевые действия, уже не идет речь о каких-то стабильных поставках электрической энергии, энергоснабжении, связи, водоснабжении, газоснабжении или каком-то централизованном теплоснабжении.

«К сожалению, там основная проблема жителей – это обеспечение собственной безопасности», - отметил Геннадий Рябцев.

При этом эксперт подчеркнул, что на деоккупированных украинских территориях уже проходят ремонтные работы с восстановления энергоснабжения, чтобы создать хотя бы какие-то нормальные условия для тех людей, которые пострадали от боевых действий.

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