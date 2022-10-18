Об этом он рассказал на канале «Дикий live».
«Здесь есть несколько регионов, которые можно классифицировать по риску вот таких массовых нарушений поставок электрической энергии. В первую очередь, речь идет о регионах, которые расположены непосредственно в зоне боевых действий, вблизи линии фронта. Конечно же, основные проблемы сейчас у жителей этих населенных пунктов, этих территорий», - сообщил Геннадий Рябцев.
По словам эксперта, на территориях, где происходят активные боевые действия, уже не идет речь о каких-то стабильных поставках электрической энергии, энергоснабжении, связи, водоснабжении, газоснабжении или каком-то централизованном теплоснабжении.
«К сожалению, там основная проблема жителей – это обеспечение собственной безопасности», - отметил Геннадий Рябцев.
При этом эксперт подчеркнул, что на деоккупированных украинских территориях уже проходят ремонтные работы с восстановления энергоснабжения, чтобы создать хотя бы какие-то нормальные условия для тех людей, которые пострадали от боевых действий.
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Как писала ранее Politeka, ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график.
Также Politeka сообщала про обстрел украинских электростанций, чего на самом деле добивается Кремль: «Они не понимают…».