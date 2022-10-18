Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».
«Мы понимаем, что нашу страну атакуют, но мы тоже понимаем, что у нас война в стране и мы должны быть готовы ко всему. Сегодня уже обсуждается проект о восстановлении критической инфраструктуры», - сообщает Георгий Биркадзе.
Как он рассказывает, уже даже озвучена сумма – это около 2 миллиардов долларов, которые помогут перестроить хоть часть поврежденной критической инфраструктуры Украины на новый лад.
«Сколько бы нам не дали денег, мне кажется, что самое главное сейчас - потребовать, чтобы было закрыто небо. Мы понимаем, что этот ракетный обстрел не был придуман 8 числа или 7 числа, его придумали намного раньше», - подчеркивает Георгий Биркадзе.
К тому же, добавляет он, мы понимаем, что эти обстрелы еще будут продолжаться. В то же время эксперт отмечает, что и ракеты у россии не бесконечные, но и расслабляться нельзя. Поэтому, объясняет эксперт, сегодня самое главное – это дожать ситуацию, получить то оборудование и оружие, которым Украина сможет закрыть небо.
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Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, что ВСУ справляются с иранскими беспилотниками.
Также Politeka писала о том, что в Украине не исключены масштабные отключения электроэнергии из-за обстрелов со стороны оккупантов.