Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, что после последних российских обстрелов Европа и США быстрее передадут Украине средства защиты.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«На самом деле Украина была готова к такому обстрелу. Я приводил цифры: на начале войны были 4% сбитых ракет, сегодня - уже достигает 54%. Поэтому я считаю, что это огромный успех наших сил, ВСУ», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как он рассказывает, когда были первые удары российских ракет по критической инфраструктуре Украины, в ОП сразу же провели совещание, а по команде главы Офиса Ермака и под руководством Кирилла Тимошенко создано Рабочую группу.

По словам эксперта, туда входили руководители облэнерго, ДТЕК, Укрэнерго. Тогда же, отмечает он, выработали схему, по которой все должно развиваться. В частности, рассказывает эксперт, Укрзализныця сразу занялась бетонной защитой на тяговых подстанциях на тот случай, если будут ракетные обстрелы. В то же время он констатирует, что без хорошего ПВО и без закрытия неба придется сложно.

«Эти удары спровоцировали, чтобы нам США и Европа быстрее передали средства защиты нашего неба и мы это знаем. Уже из четырех комплексов один будет буквально к концу месяца. США пообещало во вторник на саммите обороны, что они готовы нам предоставить антидроны, которые будут сбивать все дроны - и камикадзе, и другие. То есть включился такой механизм, который реально будет улучшать наши воздушные силы», - сообщает Георгий Биркадзе.

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