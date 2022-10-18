Военный Святослав Дубина сообщил, что общественное благо в Украине никто, кроме украинцев, создать больше не сможет.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Наш интерес – это создание общественного блага, и это никто нам не принесет. Конечно, можно сидеть давать советы, но страна советов – это прошлое. Будущее – за страной действий, поэтому, если мы хотим жить в лучшем обществе, надо вставать с дивана и что-то делать самостоятельно», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, от действий каждого из нас зависит будущее нашей страны. Как подчеркнул Святослав Дубина, кто-то должен развиваться в бизнесе, кто-то в политике, но это должны быть мы, украинцы. Не стоит надеяться на помощь Запада, ведь наше будущее, благо нашей страны никто не может создать, кроме нас самих.

«Поэтому призываю просто подниматься с диванов и начинать в стране строить лучшее будущее», - заявил Святослав Дубина.

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