Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.
«Наш интерес – это создание общественного блага, и это никто нам не принесет. Конечно, можно сидеть давать советы, но страна советов – это прошлое. Будущее – за страной действий, поэтому, если мы хотим жить в лучшем обществе, надо вставать с дивана и что-то делать самостоятельно», - сообщил Святослав Дубина.
По словам военного, от действий каждого из нас зависит будущее нашей страны. Как подчеркнул Святослав Дубина, кто-то должен развиваться в бизнесе, кто-то в политике, но это должны быть мы, украинцы. Не стоит надеяться на помощь Запада, ведь наше будущее, благо нашей страны никто не может создать, кроме нас самих.
«Поэтому призываю просто подниматься с диванов и начинать в стране строить лучшее будущее», - заявил Святослав Дубина.
Как писала ранее Politeka, геополитик Юрий Буздуган сообщил, кто может вывести мир на новый цивилизационный уровень.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Началась вторая сложная фаза": украинцев предупредили о возможной мобилизации
Ефросинина гневно обрушилась на россиян и раскрыла, почему им никогда не запугать украинцев: "Тупая и зависимая биомаса..."
53-летняя Лопес без парика и трендовой одежды удивила нетипичным образом: "Королева осени"
Также Politeka сообщала, что Павел Себастьянович объяснил, каким должен быть ответ Украины за уничтожение нашей инфраструктуры.