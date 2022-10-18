Политический аналитик Александр Новохатский сообщил, что во время войны, в темные времена мы увидели много прекрасных людей.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Мне кажется, что у нас сейчас идеальные условия для того, чтобы работать с людьми, у нас сейчас идеальные условия вот в нашем пространстве человеческом, прекрасные обстоятельства, которые заставляют ценить людей, которые что-то умеют делать, умеют делать хорошо, проявляют вот эту этику, которая лежит в основе нашей общности», - сообщил Александр Новохатский.

По словам политического аналитика, что сегодня в эти непростые времена мы увидели очень много прекрасных людей. Как отметил Александр Новохатский, сейчас четко видно, кто есть кто, сейчас становится понятно, кто на что действительно способен.

«Вот суметь этот потенциал реализовать – это собственно та задача, которой имеет смысл сегодня посвящать жизнь», - добавил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, бросают, как пушечное мясо: пленный оккупант рассказал, как на войне используют армию зэков.

Также Politeka сообщала, что предприниматель Павел Себастьянович сообщил, как украинцы помогают ВСУ уничтожать врага: «Чтобы было возможно воевать».