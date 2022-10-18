Об этом он рассказал в своём блоге.
«В россии сложности с мобилизацией, даже с «частичной». Министерство обороны россии не было готово ни к какой мобилизации, ведь это создает внутриполитическое напряжение», - отметил Вадим Карасёв.
По словам эксперта, недавнее событие, когда мобилизованные открыли огонь по своим на полигоне, показывает истинную картинку, как на самом деле проходит в россии мобилизация.
«Мобилизация влияет на стабильность и подрывает репутацию и авторитет путина, поэтому он долго не хотел идти на мобилизацию», - подчеркнул Вадим Карасёв.
Как отметил политолог, мобилизация четко дает понять населению россии, что у них никакая не «спецоперация», а самая настоящая война, в которую втянут весь российский народ, а не ограниченный ресурс.
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Как сообщала Politeka, эксперт объяснил, сколько миллиардов кубов газа Украине нужно для прохождения этого отопительного сезона.
Также Politeka публиковала слова Михаила Шейтельмана: Мне кажется, в конце войны уже россиян будут отправлять мобилизованных, одевать на них пояса шахидов.