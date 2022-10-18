Публицист Александр Новохатский сообщил, что война не закончится даже тогда, когда Украина вернет себе все территории.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Мы находимся в состоянии войны, и находимся не с 24 февраля в состоянии войны, и даже не 8 лет в состоянии войны с россией. Мы находимся уже более 400 лет в войне с россией, с врагом, который просто исключает возможность нашего существования. Мы не укладываемся в «русский мир», нас там нет», – сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, война не может закончиться тогда, когда мы выйдем на границы 1991 года и вернем себе все свои территории. Как отметил Александр Новохатский, война не закончится даже тогда, когда мы построим между россией и Украиной большую стену. Война должна закончиться уничтожением существующего строя в россии.

«Война завершится только тогда, когда мы наведем порядок не только в Украине, но еще и на территории страны, которая не дает нам права на жизнь», - добавил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, военный самолет рухнул на жилой дом в россии: количество жертв резко возросло.

Также Politeka сообщала об атаках дронами-камикадзе: в МИД сделали заявление о соучастии Ирана, будет отвечать не только россия.